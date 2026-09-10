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visite guidée de la galerie du peintre I Kawun, Ferme Kawun, Val d’Arcomie

samedi 19 septembre 2026 · Ferme Kawun · Val d'Arcomie

visite guidée de la galerie du peintre I Kawun, Ferme Kawun, Val d’Arcomie

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Ferme Kawun
Adresse
1, rue de la cabale, Montchanson 15320 Val d'Arcomie
Ville
15320 Val d'Arcomie
Département
Cantal

visite guidée de la galerie du peintre I Kawun 19 et 20 septembre Ferme Kawun Cantal

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T20:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T19:00:00+02:00

Galerie de peinture

il s’agit de découvrir la galerie du peintre Kawun, que sa veuve a fait édifier après son décés et qui n’est pas ouverte au public habituellement.
En 1953, Ivan Kawun (1925-2001), figure emblèmatique de Paris-Saint-Germain-des-Prés, et peintre abstrait de de la Seconde Ecole de Paris, a transporté son atelier dans la ferme XIX° de son épouse Denise Portefaix. Il s’est installé au 1er étage de la bergerie, et, jusqu’ sa disparition, y a produit quelques 700 tableaux. Sa peinture a été exposée dans nombre de lieux, et des musées nationaux ont acquis plusieurs toiles.

Ferme Kawun 1, rue de la cabale, Montchanson 15320 Val d’Arcomie Val d’Arcomie 15320 Cantal Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 23 04 38 77 http://www.kawun.com Parking privé sur place.
Galerie de peinture

©Pierre Portefaix

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