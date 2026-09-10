visite guidée de la galerie du peintre I Kawun, Ferme Kawun, Val d’Arcomie

Informations pratiques

visite guidée de la galerie du peintre I Kawun 19 et 20 septembre Ferme Kawun Cantal

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T20:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T19:00:00+02:00

Galerie de peinture

il s’agit de découvrir la galerie du peintre Kawun, que sa veuve a fait édifier après son décés et qui n’est pas ouverte au public habituellement.

En 1953, Ivan Kawun (1925-2001), figure emblèmatique de Paris-Saint-Germain-des-Prés, et peintre abstrait de de la Seconde Ecole de Paris, a transporté son atelier dans la ferme XIX° de son épouse Denise Portefaix. Il s’est installé au 1er étage de la bergerie, et, jusqu’ sa disparition, y a produit quelques 700 tableaux. Sa peinture a été exposée dans nombre de lieux, et des musées nationaux ont acquis plusieurs toiles.

Ferme Kawun 1, rue de la cabale, Montchanson 15320 Val d’Arcomie Val d’Arcomie 15320 Cantal Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 23 04 38 77 http://www.kawun.com Parking privé sur place.

Galerie de peinture

©Pierre Portefaix