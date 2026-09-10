Visite guidée de la grange cistercienne de Bernac, Grange cistercienne, Bernac

Informations pratiques

Visite guidée de la grange cistercienne de Bernac 19 et 20 septembre Grange cistercienne Tarn

Gratuit. Entrée libre.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Des visites commentées et guidées vous feront découvrir ou redécouvrir ces bâtiments du XIIIe siècle, magnifiquement restaurés et mis en valeur grâce au travail et à l’attention que leur porte leur propriétaire, Georges Mazars.

Dans le cadre du thème 2026, « Patrimoine en péril : restaurer, raviver, s’approprier l’histoire », une exposition vous sera proposée. Elle sera l’occasion d’échanger autour des savoir-faire et de l’évolution des techniques de restauration.

Des outils anciens et plus récents vous seront également présentés.

Grange cistercienne 245 Route de Grange, 81150 Bernac Bernac 81150 Tarn Occitanie 06 72 78 96 59 Grange cistercienne du début du XIIIe siècle, transformée au début du XIXe siècle et restaurée au XXIe siècle.

La grange cistercienne de Bernac sera ouverte au public pendant les journées Européennes du patrimoine 2026. Grange Bernac Restauration Cistercien

©A. Mazars