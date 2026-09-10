AGENDA · Bernac
Visite libre de l’église Notre-Dame-de-l’Assomption à Bernac, Église, Bernac
samedi 19 septembre 2026 · Église · Bernac
Informations pratiques
Visite libre de l’église Notre-Dame-de-l’Assomption à Bernac 19 et 20 septembre Église Tarn
Gratuit.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
Visitez librement l’église Notre-Dame-de-l’Assomption de Bernac et découvrez son patrimoine architectural et religieux.
Église Route d’Albi 81150 Bernac Bernac 81150 Tarn Occitanie 05 63 55 22 81 parking
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