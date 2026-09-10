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Visite libre de l’église Notre-Dame-de-l’Assomption à Bernac, Église, Bernac

samedi 19 septembre 2026 · Église · Bernac

Visite libre de l’église Notre-Dame-de-l’Assomption à Bernac, Église, Bernac

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Église
Adresse
Route d'Albi 81150 Bernac
Ville
81150 Bernac
Département
Tarn
Tarif
Gratuit.

Visite libre de l’église Notre-Dame-de-l’Assomption à Bernac 19 et 20 septembre Église Tarn

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Visitez librement l’église Notre-Dame-de-l’Assomption de Bernac et découvrez son patrimoine architectural et religieux.

Église Route d’Albi 81150 Bernac Bernac 81150 Tarn Occitanie 05 63 55 22 81 parking
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©Cluzel Paulette

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