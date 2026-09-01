Visite guidée de la mairie de Ouistreham | Journées du Patrimoine Place Lemarignier Ouistreham
dimanche 20 septembre 2026 · Place Lemarignier · Ouistreham
Informations pratiques
Ouistreham
Visite guidée de la mairie de Ouistreham | Journées du Patrimoine
Place Lemarignier Mairie Ouistreham Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20 10:30:00
fin : 2026-09-20 12:00:00
Date(s) :
2026-09-20
Venez visiter les coulisses de la mairie de Ouistreham Riva-Bella, guidés par Monsieur le Maire. Durée 1h30.
Venez visiter les coulisses de la mairie de Ouistreham Riva-Bella, guidés par Monsieur le Maire. Durée 1h30. .
Place Lemarignier Mairie Ouistreham 14150 Calvados Normandie +33 2 31 97 73 25
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English : Visite guidée de la mairie de Ouistreham | Journées du Patrimoine
Come and take a look behind the scenes at Ouistreham Riva-Bella Town Hall, guided by the Mayor. Duration: 1 hour 30 minutes.
L’événement Visite guidée de la mairie de Ouistreham | Journées du Patrimoine Ouistreham a été mis à jour le 2026-08-31 par OT Caen la Mer
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