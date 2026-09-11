Visite guidée de la Maison des Dragons, Maison des Dragons, Cluny

Informations pratiques

Visite guidée de la Maison des Dragons 19 et 20 septembre Maison des Dragons Saône-et-Loire

Les visites sont gratuites. Elles ont lieu par groupes de 10-15 personnes. Les étages ne sont pas accessibles aux handicapés.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T18:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T18:30:00+02:00

Plongez dans l’univers mystérieux de la Maison des Dragons à Cluny ! Découvrez, lors d’une visite guidée, les secrets de ce lieu emblématique, où légendes, histoire et architecture se mêlent. Explorez les symboles des dragons, leur signification et leur place dans le patrimoine clunisien.

Maison des Dragons 8, rue de la Barre 71250 CLUNY Cluny 71250 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté 0685101341 https://www.fonds-de-dotation-cluny.eu Construite à l’emplacement d’une maison du XIe siècle, la Maison des Dragons est une maison typique de l’habitat civil de Cluny au XIIIe siècle. Elle s’est transformée intérieurement pour répondre aux besoins des différentes époques. Les campagnes de fouilles et d’interprétation scientifiques depuis 15 ans ont permis d’en révéler bien des secrets.

La visite de la Maison des Dragons permet d’abord de découvrir un habitat civil de qualité dont le rez-de-chaussée est dévolu à l’artisanat (fabrication, stockage et vente) et à l’habitat dans les étages.

Acquise il y a quinze ans par le Fonds de Dotation Cluny, la Maison des Dragons a fait l’objet de plusieurs campagnes de fouilles. Elle témoigne de la qualité de l’architecture civile à Cluny à l’époque médiévale. Sa visite permet d’en découvrir les secrets mais aussi de se familiariser avec les techniques de datation dont la dendrochronologie (datation par les bois) qui a permis une précision à l’année près. La visite permet enfin de se rendre compte des manières d’habiter un immeuble à l’époque médiévale.

C’est un des rares exemples en Europe d’une maison médiévale disponible pour la visite et l’interprétation scientifique. Plusieurs parking à proximité

Plongez dans l’univers mystérieux de la Maison des Dragons à Cluny ! Découvrez, lors d’une visite guidée, les secrets de ce lieu emblématique, où légendes, histoire et architecture se mêlent. les des…

©Fonds de Dotation Cluny