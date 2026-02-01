Visite guidée de la Maison du Maître de Digues

7, Rue de la Coupe du Rocher Chaillé-les-Marais Vendée

Tarif : 4 – 4 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-01 16:00:00

fin : 2026-08-07 17:00:00

Date(s) :

2026-07-01 2026-07-03 2026-07-08 2026-07-10 2026-07-15 2026-07-17 2026-07-22 2026-07-24 2026-07-29 2026-07-31 2026-08-05 2026-08-07 2026-08-12 2026-08-14 2026-08-19 2026-08-21 2026-08-26 2026-08-28

Plongez dans l’histoire des gens qui ont façonné le Marais poitevin

Notre guide, vous emmène découvrir la Maison du Maître de Digues pour une visite ludique afin de comprendre l’histoire du Marais poitevin. Il vous dévoilera les secrets des digues et l’importance cruciale de leur préservation.

Les mercredis et vendredis de l’été réservation conseillée maximum 20 participants.

Visite d’une heure. Accès libre au musée après la visite.

Animaux interdits .

7, Rue de la Coupe du Rocher Chaillé-les-Marais 85450 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 56 77 30 mmd@vendeedusud.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Immerse yourself in the history of the people who shaped the Marais Poitevin

L’événement Visite guidée de la Maison du Maître de Digues Chaillé-les-Marais a été mis à jour le 2026-01-29 par Office de Tourisme de la Vendée du Sud