Fête du four Juillet Maison du Maître de Digues Chaillé-les-Marais
Fête du four Juillet Maison du Maître de Digues Chaillé-les-Marais mercredi 22 juillet 2026.
Chaillé-les-Marais
Fête du four Juillet
Maison du Maître de Digues 7, rue de la Coupe du Rocher Chaillé-les-Marais Vendée
Tarif : 15 – 15 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-22 15:00:00
fin : 2026-07-22 22:00:00
Date(s) :
2026-07-22
Journée festive autour du four à bois allumé pour l’occasion. La spécialité à ne pas manquer: la tarte aux fruits cuite au four. En soirée, le repas traditionnel sera suivi d’un concert avec L’écho du Pertuis de la Faute sur Mer, chorale de chants de marins.
L’après-midi, animations gratuites
– expositions,
– artisanat,
– contes,
Le soir
– Repas cuit au four, andouillette ou saucisses (payant et réservation obligatoire)
– Concert avec Les tontons .
Buvette sur place. .
Maison du Maître de Digues 7, rue de la Coupe du Rocher Chaillé-les-Marais 85450 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 56 37 37 info@vendeedusud.com
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English :
Festive day around the wood-fired oven lit for the occasion. The speciality not to be missed: fruit tart baked in the oven. In the evening, the traditional meal will be followed by a concert with L?écho du Pertuis from La Faute sur Mer, a choir performing sea chanteys.
L’événement Fête du four Juillet Chaillé-les-Marais a été mis à jour le 2026-05-09 par Office de Tourisme de la Vendée du Sud
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