Grande audition

Salle Le Pré Vert Chaillé-les-Marais Vendée

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30 20:30:00

fin : 2026-05-30

Date(s) :

2026-05-30

Grande audition des élèves de l’Ecole de Musique Intercommunale.

Les élèves de l’Ecole de Musique Intercommunale seront ravis de vous faire découvrir leur talent et leur passion à travers divers ensembles instrumentaux. .

Salle Le Pré Vert Chaillé-les-Marais 85450 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 28 85 12 secretariat.emi@sudvendeelittoral.fr

English :

Grand audition for students of the Ecole de Musique Intercommunale.

German :

Großes Vorspiel der Schüler der Ecole de Musique Intercommunale.

Italiano :

Grande audizione degli allievi della Scuola Intercomunale di Musica.

Espanol :

Gran audición de los alumnos de la Escuela Intercomunal de Música.

L’événement Grande audition Chaillé-les-Marais a été mis à jour le 2025-10-22 par Office de Tourisme de la Vendée du Sud