Grande audition Chaillé-les-Marais samedi 30 mai 2026.
Salle Le Pré Vert Chaillé-les-Marais Vendée
Début : 2026-05-30 20:30:00
fin : 2026-05-30
2026-05-30
Grande audition des élèves de l’Ecole de Musique Intercommunale.
Les élèves de l’Ecole de Musique Intercommunale seront ravis de vous faire découvrir leur talent et leur passion à travers divers ensembles instrumentaux. .
Salle Le Pré Vert Chaillé-les-Marais 85450 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 28 85 12 secretariat.emi@sudvendeelittoral.fr
English :
Grand audition for students of the Ecole de Musique Intercommunale.
German :
Großes Vorspiel der Schüler der Ecole de Musique Intercommunale.
Italiano :
Grande audizione degli allievi della Scuola Intercomunale di Musica.
Espanol :
Gran audición de los alumnos de la Escuela Intercomunal de Música.
