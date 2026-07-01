Visite guidée de la maison Miffant, Maison Miffant, Dieppe

Informations pratiques

Visite guidée de la maison Miffant Samedi 19 septembre, 10h00 Maison Miffant Seine-Maritime

Durée 1h, RDV 5 rue d’Écosse.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T11:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T11:00:00+02:00

Rendez-vous : 5, rue d’Écosse.

Présentation de la Maison Miffant, de son emplacement, des fouilles archéologiques menées dans sa rue et des travaux de restauration réalisés sur le bâtiment.

Maison Miffant 5 rue d’Écosse, 76200 Dieppe Dieppe 76200 Dieppe Seine-Maritime Normandie

Rendez-vous : 5, rue d’Écosse.

© Ville de Dieppe