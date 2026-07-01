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Visite guidée de la maison Miffant, Maison Miffant, Dieppe

samedi 19 septembre 2026 · Maison Miffant · Dieppe

Visite guidée de la maison Miffant, Maison Miffant, Dieppe

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Lieu
Maison Miffant
Adresse
5 rue d'Écosse, 76200 Dieppe
Ville
76200 Dieppe
Département
Seine-Maritime
Tarif
Durée 1h, RDV 5 rue d’Écosse.

Visite guidée de la maison Miffant Samedi 19 septembre, 10h00 Maison Miffant Seine-Maritime

Durée 1h, RDV 5 rue d’Écosse.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T11:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T11:00:00+02:00

Rendez-vous : 5, rue d’Écosse.
Présentation de la Maison Miffant, de son emplacement, des fouilles archéologiques menées dans sa rue et des travaux de restauration réalisés sur le bâtiment.

Maison Miffant 5 rue d’Écosse, 76200 Dieppe Dieppe 76200 Dieppe Seine-Maritime Normandie
Rendez-vous : 5, rue d’Écosse.

© Ville de Dieppe

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