AGENDA · Dieppe
Visite guidée de la maison Miffant, Maison Miffant, Dieppe
samedi 19 septembre 2026 · Maison Miffant · Dieppe
Informations pratiques
Visite guidée de la maison Miffant Samedi 19 septembre, 10h00 Maison Miffant Seine-Maritime
Durée 1h, RDV 5 rue d’Écosse.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T11:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T11:00:00+02:00
Rendez-vous : 5, rue d’Écosse.
Présentation de la Maison Miffant, de son emplacement, des fouilles archéologiques menées dans sa rue et des travaux de restauration réalisés sur le bâtiment.
Maison Miffant 5 rue d’Écosse, 76200 Dieppe Dieppe 76200 Dieppe Seine-Maritime Normandie
Rendez-vous : 5, rue d’Écosse.
© Ville de Dieppe
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