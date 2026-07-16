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AGENDA · Trélévern

Visite guidée de la pointe de Port L’Epine Port L’Epine Trélévern

jeudi 16 juillet 2026 · Port L'Epine · Trélévern

Informations pratiques

Début
jeudi 16 juillet 2026
Fin
jeudi 16 juillet 2026
Heure de début
14:30:00
Lieu
Port L'Epine
Adresse
Hent Ar Mor
Ville
22660 Trélévern
Département
Côtes-d'Armor
Tarif

Trélévern

Visite guidée de la pointe de Port L’Epine

Port L’Epine Hent Ar Mor Trélévern Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-16 14:30:00
fin : 2026-08-13 17:00:00

Date(s) :
2026-07-16 2026-08-13

Cheminement piétonnier sur la butte face à l’île Tomé ; histoire du site défensif du XVIIIe siècle, vestiges du corps de garde et de la batterie avec sa maquette de canon.
Prévoir des chaussures de marche.   .

Port L’Epine Hent Ar Mor Trélévern 22660 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 46 32 51 

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English :

L’événement Visite guidée de la pointe de Port L’Epine Trélévern a été mis à jour le 2026-07-17 par Office de tourisme Bretagne Côte de Granit Rose

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