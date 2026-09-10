Visite guidée de la rocade ferroviaire du Mans (SNCF Voyageurs), Site SNCF de Pontlieue, Le Mans
samedi 19 septembre 2026 · Site SNCF de Pontlieue · Le Mans
Informations pratiques
Visite guidée de la rocade ferroviaire du Mans (SNCF Voyageurs) Samedi 19 septembre, 10h00, 11h00, 13h00, 14h00, 15h00, 16h00 Site SNCF de Pontlieue Sarthe
• Durée de la visite : 1h environ • 150 personnes maximum par visite • Inscriptions conseillées car nombre de places limité • Inscription sur https://affluences.com à partir du 3 septembre
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T11:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T16:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00
Venez-vous installer à bord d’un TER et réaliser le tour de la rocade mancelle. Commenté par des passionnés et professionnels du rail rendez-vous sur cet atelier.
6 visites
• Durée de la visite : 1h environ
• 150 personnes maximum par visite
• Horaires ajustables en fonction de la disponibilité du matériel
Site SNCF de Pontlieue 58 avenue Jean JAURES 72100 Le MANS Le Mans 72100 Sarthe Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « https://affluences.com »}]
Venez-vous installer à bord d’un TER et réaliser le tour de la rocade mancelle. Commenté par des passionnés et professionnels du rail rendez-vous sur cet atelier.
@Scorpmedia
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