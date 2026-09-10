Visite guidée de la rocade ferroviaire du Mans (SNCF Voyageurs), Site SNCF de Pontlieue, Le Mans

Informations pratiques

Visite guidée de la rocade ferroviaire du Mans (SNCF Voyageurs) Samedi 19 septembre, 10h00, 11h00, 13h00, 14h00, 15h00, 16h00 Site SNCF de Pontlieue Sarthe

• Durée de la visite : 1h environ • 150 personnes maximum par visite • Inscriptions conseillées car nombre de places limité • Inscription sur https://affluences.com à partir du 3 septembre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T11:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T16:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Venez-vous installer à bord d’un TER et réaliser le tour de la rocade mancelle. Commenté par des passionnés et professionnels du rail rendez-vous sur cet atelier.

6 visites

• Durée de la visite : 1h environ

• 150 personnes maximum par visite

• Horaires ajustables en fonction de la disponibilité du matériel

Site SNCF de Pontlieue 58 avenue Jean JAURES 72100 Le MANS Le Mans 72100 Sarthe Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « https://affluences.com »}]

Venez-vous installer à bord d’un TER et réaliser le tour de la rocade mancelle. Commenté par des passionnés et professionnels du rail rendez-vous sur cet atelier.

@Scorpmedia