Visite guidée de la tour de l’Orle d’Or, Tour de l’Orle d’Or 1 rue du Rempart 21140 Semur-en-Auxois, Semur-en-Auxois
samedi 19 septembre 2026 · Tour de l'Orle d'Or 1 rue du Rempart 21140 Semur-en-Auxois · Semur-en-Auxois
Informations pratiques
Visite guidée de la tour de l’Orle d’Or 19 et 20 septembre Tour de l’Orle d’Or 1 rue du Rempart 21140 Semur-en-Auxois Côte-d’Or
Limité à 19 personnes par visite
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:30:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:30:00+02:00
À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, effectuez une visite guidée de 40 minutes des cinq niveaux de la tour de l’ancien donjon des ducs de Bourgogne (XIIIe siècle).
Au programme :
– découverte du passé médiéval de la ville ;
– présentation de la porte fortifiée de la ville à la base de la tour ;
– découverte d’un musée de curiosités ;
– panorama à 35 m de hauteur ;
– visite conviviale et au frais !
Tour de l’Orle d’Or 1 rue du Rempart 21140 Semur-en-Auxois 1 rue du Rempart 21140 Semur-en-Auxois Semur-en-Auxois 21140 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté
À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, effectuez une visite guidée de 40 minutes des cinq niveaux de la tour de l’ancien donjon des ducs de Bourgogne (XIIIe siècle).
© Antoine Lacaille
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