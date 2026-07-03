Visite guidée de la tour de l’Orle d’Or, Tour de l’Orle d’Or 1 rue du Rempart 21140 Semur-en-Auxois, Semur-en-Auxois

Informations pratiques

Visite guidée de la tour de l’Orle d’Or 19 et 20 septembre Tour de l’Orle d’Or 1 rue du Rempart 21140 Semur-en-Auxois Côte-d’Or

Limité à 19 personnes par visite

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:30:00+02:00

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, effectuez une visite guidée de 40 minutes des cinq niveaux de la tour de l’ancien donjon des ducs de Bourgogne (XIIIe siècle).

Au programme :

– découverte du passé médiéval de la ville ;

– présentation de la porte fortifiée de la ville à la base de la tour ;

– découverte d’un musée de curiosités ;

– panorama à 35 m de hauteur ;

– visite conviviale et au frais !

Tour de l’Orle d’Or 1 rue du Rempart 21140 Semur-en-Auxois 1 rue du Rempart 21140 Semur-en-Auxois Semur-en-Auxois 21140 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, effectuez une visite guidée de 40 minutes des cinq niveaux de la tour de l’ancien donjon des ducs de Bourgogne (XIIIe siècle).

© Antoine Lacaille