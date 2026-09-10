Visite guidée de la villa antique de Mane Vechen, Villa gallo-romaine de Mané-Vechen, Plouhinec

Informations pratiques

Visite guidée de la villa antique de Mane Vechen Samedi 19 septembre, 10h00 Villa gallo-romaine de Mané-Vechen Morbihan

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T11:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T11:00:00+02:00

Visite guidée de la villa antique Mane Vechen

Le site de Mané Vechen, situé sur les hauteurs de la ria d’Étel à Plouhinec, vous invite à découvrir les vestiges d’une villa gallo-romaine construite à la fin du IIᵉ siècle après J.-C. Cette villa, abandonnée à la fin du IIIe siècle suite à un incendie partiel, a été réutilisée par une nouvelle population jusqu’au début du IVe siècle.

Les fouilles archéologiques ont révélé des éléments architecturaux bien conservés, des fragments de décors variés, ainsi qu’une sculpture représentant Ariane et Dionysos, témoignant de la richesse culturelle de l’époque.

En plus de l’architecture et des décors, le site a également révélé un mobilier archéologique important des IIIe et IVe siècles, y compris des dépôts monétaires.

Ce site permet d’explorer l’organisation et le mode de vie des habitants de cette villa gallo-romaine, entre traditions, croyances et quotidien. Avec sa vue sur la ria, il offre un aperçu du passé gallo-romain de la région.

Villa gallo-romaine de Mané-Vechen Impasse du Gueldro Marec, 56680 Plouhinec, France Plouhinec 56680 Morbihan Bretagne Petit établissement antique, situé en bord de mer. La villa est organisée autour d’une cour. On y accède, à partir du sud, par un porche. Deux pièces aux plafonds ornés permettaient de pénétrer dans la villa. Sur la partie est se trouve un petit patio où un trésor monétaire a été mis au jour. Une grande salle de réception se trouvait dans l’aile sud. Dans l’aile ouest, deux autres salles sont desservies par un corridor. Le décor assez riche de la salle sud offrait une figuration de Vénus entourée de deux amours ainsi que des panneaux imitant le marbre. Les ailes est et nord, dépourvues de portique, ouvrent directement sur la cour, bordées par quatre salles de réception ainsi qu’un couloir. La cour s’organise autour d’un bassin octogonal. En arrière de l’aile nord se trouvent trois salles : une cuisine, une sorte de cellier ainsi qu’un petit appartement. Un jardin d’hiver était aménagé dans la partie sud. Au sud-ouest de l’établissement, se trouvait un petit bâtiment qui s’apparenterait plutôt à un silo, avec un mur doublé, destiné à assurer la maitrise de la chaleur de l’édifice. La construction de l’ensemble remonte à la fin du IIe siècle. Il connut une occupation différente à la fin du IIIe siècle et début du IVe siècle. Des traces de boucherie ainsi que des frappes de monnaies ont été retrouvées. L’établissement n’est pas une villa au sens classique du terme. Il pourrait s’agir du siège d’une société d’exploitants des ressources littorales, production de sel, produits d’usines de salaisons, officiant telle une chambre de commerce.

Des panneaux explicatifs jonchent le parcours du site.

Visite guidée de la villa antique Mane Vechen

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