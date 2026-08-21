Visite guidée de la ville de Cazères, Bureau d’information touristique, Cazères

Informations pratiques

Visite guidée de la ville de Cazères Samedi 19 septembre, 15h00 Bureau d’information touristique Haute-Garonne

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

À la découverte de ancienne bastide en bord de Garonne

Contact :

07 63 16 26 88

amispatrimoinecazeres@gmail.com

Bureau d’information touristique 13 rue de la Case, 31220 Cazères Cazères 31220 Haute-Garonne Occitanie 05 61 90 06 81 [{« link »: « mailto:amispatrimoinecazeres@gmail.com »}] Située sur les rives de la Garonne, au pied d’un plan d’eau de 100 ha, Cazères est une ancienne ville batellière et halte jacquaire. Labellisée « 2 libellules » et « Station Verte », elle est située sur la Via Garonna et sur le parcours cyclable départemental de la Garonne.

À l’origine, petit bourg gallo-romain bâti sur le promontoire de Montjoie et bordé par l’Hourride et la Garonne, Cazères apparaît dans l’histoire à l’époque médiévale. Une première église y était alors érigée. Dépendant successivement de la maison de Comminges puis du comté de Toulouse, Cazères relève au XIVe Siècle de la maison de Foix alors dirigée par Gaston Phoebus. La ville subit dans cette période des troubles et les guerres qui ravagent la contrée. C’est ainsi qu’en 1355 l’église primitive est détruite par les troupes anglaises. Dès la fin du XIVe Siècle est lancé la construction d’une nouvelle église qui aura pour titre notre Notre-Dame et pour patronne Sainte Quitterie.

Ses quais aménagés sont propices à de paisibles promenades « au fil de l’eau » et à la pêche. Son jardin Garonne et sa roselière complètent un circuit balisé « parcours Garonne » de près de 3 heures, où petits et grands peuvent librement découvrir toutes les facettes et l’histoire de la commune.

Son église « Notre Dame de l’Assomption » et son trésor d’Art religieux complètent un patrimoine historique exceptionnel.

Des visites thématiques sont régulièrement organisées par l’Office de Tourisme et la Maison Garonne pour une découverte « au cœur » de l’histoire de la ville.

Paisible, nature mais aussi dynamique, la commune a su développer les équipements sportifs et de loisirs pour une offre adaptée toute l’année : maison de la pêche, base nautique, parcours santé, city parc, aire de jeux, boulodrome, stades, courts de tennis, gymnase, dojo, salles de sport… et piscine ouverte de juin à septembre.

Un programme d’animations diversifié et marqué d’évènements annuels vient compléter sa vitalité : la traditionnelle Fête des Fleurs du lundi de Pentecôte, la fête de la Nature avec un marché d’artisans et producteurs locaux ou encore la course nature « Irréduc’Trail » de septembre et la Fête de la Garonne en Juillet !

A la découverte de ancienne bastide en bord de Garonne

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