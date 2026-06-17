Prades

VISITE GUIDEE DE LA VILLE DE PRADES

10 Place de la République Prades Pyrénées-Orientales

Tarif : 8 – 8 – 8

Tarif de base plein tarif

Plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-24 16:00:00

fin : 2026-07-24 18:00:00

Date(s) :

2026-07-24

Partez à la découverte de la capitale du Conflent en observant ses belles façades d’enduits sculptés de la 1ère moitié du XXè siècle. Marchez sur les pas des grands hommes (Pau Casals, Gustave Violet, …) qui y ont vécu à l’époque contemporaine. Laissez-vous enfin surprendre par le petit patrimoine rural présent dans la ville (lavoir en marbre rose, oratoires, …).Rdv devant l’office de tourisme

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10 Place de la République Prades 66500 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 6 86 88 00 99 manu.lalman@gmail.com

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English :

Discover the capital of the Conflent region, with its beautiful facades featuring sculpted plasterwork from the 1st half of the 20th century. Follow in the footsteps of the great men (Pau Casals, Gustave Violet, etc.) who have lived here in modern times. You’ll also be amazed by the town’s small rural heritage (pink marble wash-house, oratories, etc.)

L’événement VISITE GUIDEE DE LA VILLE DE PRADES Prades a été mis à jour le 2026-06-17 par OTI CONFLENT CANIGO