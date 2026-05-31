Visite guidée de la ville de Saint-Lô, Musée d’art et d’histoire – La Source, Saint-Lô

Visite guidée de la ville de Saint-Lô 7 juillet – 18 août, certains mardis Musée d’art et d’histoire – La Source Manche

Sur réservation; 6€ / Réduit et 12-17 ans: 3€ / -12 ans Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-07T14:00:00+02:00 – 2026-07-07T15:30:00+02:00

Fin : 2026-08-18T14:00:00+02:00 – 2026-08-18T15:30:00+02:00

Musée d’art et d’histoire – La Source 50000 Saint-Lô Place du Champs de Mars Saint-Lô 50000 Manche Normandie [{« type »: « phone », « value »: « 0233725255 »}, {« type »: « email », « value »: « musee@saint-lo.fr »}]

Suivez le guide pour une traversée du temps. Des édifices médiévales de la cité au défi architectural de l’après-guerre, découvrez comment Saint-Lô a su renaître de ses cendres. Patrimoine Ville