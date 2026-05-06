Visite guidée de la ville Saint-Lô
Visite guidée de la ville Saint-Lô mardi 7 juillet 2026.
Saint-Lô
Visite guidée de la ville
5 Place du Champ de Mars Saint-Lô Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-07 14:00:00
fin : 2026-07-07 15:30:00
Date(s) :
2026-07-07
Rendez-vous le 07 juillet à 14h au musée d’art et d’histoire de Saint-Lô pour découvrir ou redécouvrir l’histoire de la ville !
Visite guidée 1h30.
Tarif adulte 6€.
Tarif réduit 3€.
-12 ans gratuit.
Renseignements et réservation au 02 33 72 52 55. .
5 Place du Champ de Mars Saint-Lô 50000 Manche Normandie +33 2 33 72 52 55
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English : Visite guidée de la ville
L’événement Visite guidée de la ville Saint-Lô a été mis à jour le 2026-05-06 par OT Saint-Lô
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