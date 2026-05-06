Saint-Lô

Visite guidée de la ville

5 Place du Champ de Mars Saint-Lô Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-21 14:00:00

fin : 2026-07-21 15:30:00

Date(s) :

2026-07-21

Rendez-vous le 21 juillet à 14h au musée d’art et d’histoire de Saint-Lô pour découvrir ou redécouvrir l’histoire de la ville !

Visite guidée 1h30.

Tarif adulte 6€.

Tarif réduit 3€.

-12 ans gratuit.

Renseignements et réservation au 02 33 72 52 55. .

5 Place du Champ de Mars Saint-Lô 50000 Manche Normandie +33 2 33 72 52 55

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Visite guidée de la ville

L’événement Visite guidée de la ville Saint-Lô a été mis à jour le 2026-05-06 par OT Saint-Lô