Visite guidée « De la vue à la vision… », par Franck Angeli, guide-conférencier, Musée de Bastia – Palais des Gouverneurs, Bastia

Visite guidée « De la vue à la vision… », par Franck Angeli, guide-conférencier Dimanche 7 juin, 10h00 Musée de Bastia – Palais des Gouverneurs Haute-Corse

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-07T10:00:00+02:00 – 2026-06-07T11:30:00+02:00

Fin : 2026-06-07T10:00:00+02:00 – 2026-06-07T11:30:00+02:00

Partez à la découverte des jardins et des paysages de la ville à travers le regard des peintres qui les ont immortalisés. Laissez votre imaginaire vagabonder au fil des œuvres, comme une promenade au gré des fleurs et des couleurs. Nous partagerons ensemble nos vues et nos visions sur ces perspectives sublimées par l’art, et si vous le voulez bien, rendez-vous au jardin ! Durée de la visite : 1h30 | Sans inscription préalable.

Musée de Bastia – Palais des Gouverneurs Place du Donjon, 20200 Bastia Bastia 20297 Haute-Corse Corse

Partez à la découverte des jardins et des paysages de la ville à travers le regard des peintres qui les ont immortalisés. Laissez votre imaginaire vagabonder au fil des œuvres, comme une promenade au…

©Musée de Bastia/ J.A. Bertozzi-ADAGP