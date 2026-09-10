Visite guidée de l’abbatiale et démonstration d’orgue, Abbaye de Montebourg, Montebourg

Informations pratiques

Visite guidée de l’abbatiale et démonstration d’orgue Samedi 19 septembre, 15h00 Abbaye de Montebourg Manche

Durée 1h15.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:15:00+02:00

Fin : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:15:00+02:00

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, venez découvrir l’abbatiale Notre-Dame de l’Étoile de Montebourg lors d’une visite guidée exceptionnelle. Fondée au XIᵉ siècle, probablement sous l’impulsion de Guillaume le Conquérant, cette abbaye bénédictine a joué un rôle majeur dans l’histoire religieuse et culturelle du Cotentin. Détruite à la Révolution française, elle fut reconstruite à la fin du XIXᵉ siècle dans un style inspiré de l’architecture romane normande.

La visite permettra d’explorer l’histoire de cet édifice remarquable, son architecture et son riche patrimoine. Elle sera suivie d’une démonstration commentée du grand orgue de l’abbatiale, offrant aux visiteurs l’occasion de découvrir les sonorités et le fonctionnement de cet instrument qui contribue à la richesse artistique et spirituelle du lieu.

Abbaye de Montebourg 50310 Montebourg Montebourg 50310 Manche Normandie Abbatiale de style roman normand. Abbaye fondée vers l’an 1060. L’abbaye de Montebourg regroupe un collège d’enseignement général, un lycée professionnel agricole et un centre de formation pour adultes, ainsi qu’une exploitation agricole. Parking sur place.

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, venez découvrir l’abbatiale Notre-Dame de l’Étoile de Montebourg lors d’une visite guidée exceptionnelle. Fondée au XIᵉ siècle, probablement sous …

©Martin