Visite guidée de l’abbatiale Notre-Dame de Mouzon, Abbatiale Notre-Dame de Mouzon, Mouzon
samedi 19 septembre 2026 · Abbatiale Notre-Dame de Mouzon · Mouzon
Informations pratiques
Visite guidée de l’abbatiale Notre-Dame de Mouzon Samedi 19 septembre, 14h00, 15h00, 16h00 Abbatiale Notre-Dame de Mouzon Ardennes
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T15:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T16:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00
Visite commentée de l’abbatiale Notre-Dame de Mouzon à travers l’histoire de la commune, depuis l’époque gallo-romaine à nos jours. Explications de l’évolution architecturale et accès inédit aux coursives.
Abbatiale Notre-Dame de Mouzon Place de l’Abbatiale, 08210 Mouzon, France Mouzon 08210 Mouzon Ardennes Grand Est
Visite commentée de l’abbatiale Notre-Dame de Mouzon à travers l’histoire de la commune
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