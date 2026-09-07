Visite guidée de l’abbatiale Notre-Dame de Mouzon, Abbatiale Notre-Dame de Mouzon, Mouzon

Informations pratiques

Visite guidée de l’abbatiale Notre-Dame de Mouzon Samedi 19 septembre, 14h00, 15h00, 16h00 Abbatiale Notre-Dame de Mouzon Ardennes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T15:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T16:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Visite commentée de l’abbatiale Notre-Dame de Mouzon à travers l’histoire de la commune, depuis l’époque gallo-romaine à nos jours. Explications de l’évolution architecturale et accès inédit aux coursives.

Abbatiale Notre-Dame de Mouzon Place de l’Abbatiale, 08210 Mouzon, France Mouzon 08210 Mouzon Ardennes Grand Est

Visite commentée de l’abbatiale Notre-Dame de Mouzon à travers l’histoire de la commune

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