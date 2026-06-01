Visite guidée de l’abbaye, Abbaye de la Lucerne, La Lucerne-d’Outremer

Visite guidée de l’abbaye 19 et 20 septembre Abbaye de la Lucerne Manche

3€, gratuit <18 ans. Dates et horaires de début et de fin (année - mois - jour - heure) : Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00 Fin : 2026-09-20T11:00:00+02:00 - 2026-09-20T18:00:00+02:00

Au cœur de la nature, venez en famille découvrir les 900 ans d’histoire de l’Abbaye de la Lucerne.

Des visites guidées autour de la sensibilisation à la sauvegarde des monuments historiques seront organisées ainsi que des parcours famille seront proposés.

Départs de visites réguliers le samedi 19 et dimanche 20 septembre 2026.

Abbaye de la Lucerne L’Abbaye, 50320 La Lucerne-d’Outremer, France La Lucerne-d’Outremer 50320 Manche Normandie 0233605898 https://www.abbaye-lucerne.fr Le moulin de l’abbaye, reconstruit vers 1837 et doté de quatre roues hydrauliques de dessus pour la production de farine de froment, orge et sarrasin, se rattache aux premières donations d’une des grandes abbayes normandes fondée en 1143. Sa reconstruction au XIXe siècle se fit à l’aide des pierres des bâtiments abbatiaux et du dortoir. Le moulin cessa toute activité vers 1945. L’abbaye elle-même servit de filature de coton, exemple typique des premiers besoins de la révolution industrielle, en quête de bâtiments et d’espace. Les aménagements ont été étudiés par des fouilles engagées en 1985. Établie en 1794 par Louis-Julien Gallien, acquéreur des lieux en 1791, cette filature fut installée dans l’église abbatiale du XIIe siècle (1164 à 1178) désaffectée. Des pierres de la nef, de la galerie claustrale et des chapelles, servirent à l’aménagement, entre 1799 et 1802, d’un système hydraulique avec bassin de retenue, canal d’amenée (long de 1, 8 km) , aqueduc et canal de fuite. Employant principalement des enfants, cette usine fut mise en faillite de 1808, époque à laquelle œuvraient 20 bobinoirs, 12 cardes, 3 laminoirs, 7 boudinoirs ou métiers à lanterne et 19 métiers continus. L’activité se poursuivit jusqu’en 1834 et laissa la place à une marbrerie. Depuis la guerre, l’abbaye a fait l’objet d’un effort permanent et méthodique de restauration. Parking voiture et vélos face à l’entrée de l’abbaye. Parking PMR à côté de l’entrée principale.

Au cœur de la nature, venez en famille découvrir les 900 ans d’histoire de l’Abbaye de la Lucerne.

©Fondation Abbaye de La Lucerne d’Outremer