Visite guidée de l’abbaye de Bon-Repos, Abbaye de Bon-Repos, Bon Repos sur Blavet

Informations pratiques

Visite guidée de l’abbaye de Bon-Repos 6 juillet – 31 août Abbaye de Bon-Repos Côtes-d’Armor

Entrée du monument + 2€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-06T11:00:00+02:00 – 2026-07-06T12:15:00+02:00

Fin : 2026-08-31T11:00:00+02:00 – 2026-08-31T12:15:00+02:00

Accompagnés d’un médiateur découvrez l’abbaye de Bon-Repos de sa fondation en 1184 par Alain III de Rohan à sa restauration par l’association des Compagnons de l’abbaye de Bon-Repos. Parcourez les espaces et imaginez la vie des moines sur le domaine, dans le cloître, l’église abbatiale,…

Abbaye de Bon-Repos Bon Repos sur Blavet Bon Repos sur Blavet 22570 Saint-Gelven Côtes-d’Armor Bretagne 02 96 24 82 20 https://www.bon-repos.com/ Au bord du canal de Nantes à Brest, à proximité du lac de Guerlédan, l’abbaye cistercienne de Bon-Repos, fondée au XIIe siècle et remaniée au XVIIIe siècle, vous accueille pour une halte réparatrice, culturelle et historique, dans un environnement protégé. Visites, expositions, résidences d’artistes, événements… tout est réuni pour vous faire vivre une expérience inoubliable.

Découvrez 800 ans d’histoire !

Association des Compagnons de l’abbaye de Bon-Repos