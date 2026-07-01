Visite guidée de l’Abbaye de Saint-Laurent Place de la Mairie Saint-Laurent-l’Abbaye
vendredi 17 juillet 2026 · Place de la Mairie · Saint-Laurent-l'Abbaye
Informations pratiques
Saint-Laurent-l’Abbaye
Visite guidée de l’Abbaye de Saint-Laurent
Place de la Mairie Ancienne abbaye Saint-Laurent-l’Abbaye Nièvre
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-17 18:00:00
fin : 2026-07-17 19:00:00
Date(s) :
2026-07-17 2026-08-07
En compagnie d’un guide de l’Association Sauvegarde et Promotion de l’Abbaye et du Site, découvrez cette abbaye augustinienne qui accueillait les pèlerins de Compostelle. Aujourd’hui encore, les vestiges témoignent de la grandeur de cette abbaye au Moyen-Âge. En effet, elle était alors aussi importante que celle de la Charité-sur-Loire ! Au cours de la visite, vous découvrirez les extérieurs mais aussi une partie de l’intérieur dont la magnifique charpente en carène renversée.
Visite sur inscription à l’Office de Tourisme Bourgogne Coeur de Loire. .
Place de la Mairie Ancienne abbaye Saint-Laurent-l’Abbaye 58150 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 28 11 85 accueil@bourgogne-coeurdeloire.fr
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L’événement Visite guidée de l’Abbaye de Saint-Laurent Saint-Laurent-l’Abbaye a été mis à jour le 2026-07-04 par OT Bourgogne Coeur de Loire