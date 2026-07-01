Visite guidée de l’Abbaye de Saint-Laurent Place de la Mairie Saint-Laurent-l’Abbaye

Informations pratiques

Saint-Laurent-l’Abbaye

Visite guidée de l’Abbaye de Saint-Laurent

Place de la Mairie Ancienne abbaye Saint-Laurent-l’Abbaye Nièvre

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-17 18:00:00

fin : 2026-07-17 19:00:00

Date(s) :

2026-07-17 2026-08-07

En compagnie d’un guide de l’Association Sauvegarde et Promotion de l’Abbaye et du Site, découvrez cette abbaye augustinienne qui accueillait les pèlerins de Compostelle. Aujourd’hui encore, les vestiges témoignent de la grandeur de cette abbaye au Moyen-Âge. En effet, elle était alors aussi importante que celle de la Charité-sur-Loire ! Au cours de la visite, vous découvrirez les extérieurs mais aussi une partie de l’intérieur dont la magnifique charpente en carène renversée.

Visite sur inscription à l’Office de Tourisme Bourgogne Coeur de Loire. .

Place de la Mairie Ancienne abbaye Saint-Laurent-l’Abbaye 58150 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 28 11 85 accueil@bourgogne-coeurdeloire.fr

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English :

L’événement Visite guidée de l’Abbaye de Saint-Laurent Saint-Laurent-l’Abbaye a été mis à jour le 2026-07-04 par OT Bourgogne Coeur de Loire