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AGENDA · Saint-Laurent-l'Abbaye

Visite guidée de l’Abbaye de Saint-Laurent Place de la Mairie Saint-Laurent-l’Abbaye

vendredi 17 juillet 2026 · Place de la Mairie · Saint-Laurent-l'Abbaye

Informations pratiques

Début
vendredi 17 juillet 2026
Fin
vendredi 17 juillet 2026
Heure de début
18:00:00
Lieu
Place de la Mairie
Adresse
Ancienne abbaye
Ville
58150 Saint-Laurent-l'Abbaye
Département
Nièvre
Tarif
5 5 5 Tarif de base plein tarif Tarif de base

Saint-Laurent-l’Abbaye

Visite guidée de l’Abbaye de Saint-Laurent

Place de la Mairie Ancienne abbaye Saint-Laurent-l’Abbaye Nièvre

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Tarif de base plein tarif
Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-17 18:00:00
fin : 2026-07-17 19:00:00

Date(s) :
2026-07-17 2026-08-07

En compagnie d’un guide de l’Association Sauvegarde et Promotion de l’Abbaye et du Site, découvrez cette abbaye augustinienne qui accueillait les pèlerins de Compostelle. Aujourd’hui encore, les vestiges témoignent de la grandeur de cette abbaye au Moyen-Âge. En effet, elle était alors aussi importante que celle de la Charité-sur-Loire ! Au cours de la visite, vous découvrirez les extérieurs mais aussi une partie de l’intérieur dont la magnifique charpente en carène renversée.
Visite sur inscription à l’Office de Tourisme Bourgogne Coeur de Loire.   .

Place de la Mairie Ancienne abbaye Saint-Laurent-l’Abbaye 58150 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 28 11 85  accueil@bourgogne-coeurdeloire.fr

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English :

L’événement Visite guidée de l’Abbaye de Saint-Laurent Saint-Laurent-l’Abbaye a été mis à jour le 2026-07-04 par OT Bourgogne Coeur de Loire

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