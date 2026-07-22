Visite guidée de l’ancien couvent des Ursulines et du musée du Léon Place des trois piliers Lesneven
lundi 24 août 2026 · Place des trois piliers · Lesneven
Informations pratiques
Lesneven
Visite guidée de l’ancien couvent des Ursulines et du musée du Léon
Place des trois piliers Office de tourisme de Lesneven Lesneven Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-24 10:00:00
fin : 2026-08-24 12:00:00
Date(s) :
2026-08-24
Il s’agit de faire découvrir l’ancien couvent dans lequel se trouve le musée, son histoire et son architecture depuis sa création. Puis de décrire ce qu’est le territoire du Léon à travers le musée et les trois thèmes retenus préhistoire et histoire, culture et économie. L’exposition concernant le peintre François Dilasser sera également commentée.
Il n’y a pas de réservation. .
Place des trois piliers Office de tourisme de Lesneven Lesneven 29260 Finistère Bretagne +33 6 15 22 49 46
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English :
L’événement Visite guidée de l’ancien couvent des Ursulines et du musée du Léon Lesneven a été mis à jour le 2026-07-22 par Tourisme Côte des Légendes Nord Bretagne
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