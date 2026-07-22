Visite guidée de l’ancien couvent des Ursulines et du musée du Léon Place des trois piliers Lesneven

Informations pratiques

Lesneven

Visite guidée de l’ancien couvent des Ursulines et du musée du Léon

Place des trois piliers Office de tourisme de Lesneven Lesneven Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-24 10:00:00

fin : 2026-08-24 12:00:00

Date(s) :

2026-08-24

Il s’agit de faire découvrir l’ancien couvent dans lequel se trouve le musée, son histoire et son architecture depuis sa création. Puis de décrire ce qu’est le territoire du Léon à travers le musée et les trois thèmes retenus préhistoire et histoire, culture et économie. L’exposition concernant le peintre François Dilasser sera également commentée.

Il n’y a pas de réservation. .

Place des trois piliers Office de tourisme de Lesneven Lesneven 29260 Finistère Bretagne +33 6 15 22 49 46

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Visite guidée de l’ancien couvent des Ursulines et du musée du Léon Lesneven a été mis à jour le 2026-07-22 par Tourisme Côte des Légendes Nord Bretagne