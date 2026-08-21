Visite guidée de l’ancien théâtre, Médiathèque – Cinéma Guigone de Salins, Salins-les-Bains

Informations pratiques

Visite guidée de l’ancien théâtre Samedi 19 septembre, 10h30 Médiathèque – Cinéma Guigone de Salins Jura

Limité à 20 personnes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:30:00+02:00 – 2026-09-19T11:15:00+02:00

Fin : 2026-09-19T10:30:00+02:00 – 2026-09-19T11:15:00+02:00

Visite commentée de l’ancien théâtre et de ses décors.

Médiathèque – Cinéma Guigone de Salins 8bis Rue de la République, 39110 Salins-les-Bains, France Salins-les-Bains 39110 Jura Bourgogne-Franche-Comté 0384379577 https://www.mairie-salinslesbains.fr Dans les années 1980, le théâtre municipal étant voué à la démolition, naît le projet de séparer la lecture publique du fonds ancien et de transférer la bibliothèque dans le bâtiment de l’ancien théâtre. Le transfert du fonds contemporain s’effectue entre 1989-1990 dans un lien conçu à cet effet, tout en évoquant le souvenir du théâtre par l’installation de décors d’origine.

Visite commentée de l’ancien théâtre et de ses décors.

© Médiathèque – Cinéma Guigone de Salins