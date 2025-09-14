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Visite guidée de l’ancienne clinique Fardeau, Ancienne Clinique Fardeau, Saumur

samedi 19 septembre 2026 · Ancienne Clinique Fardeau · Saumur

Visite guidée de l’ancienne clinique Fardeau, Ancienne Clinique Fardeau, Saumur

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Ancienne Clinique Fardeau
Adresse
23 rue Fardeau, 49400 Saumur
Ville
49400 Saumur
Département
Maine-et-Loire
Tarif
Visite guidée gratuite, réservation fortement recommandée

Visite guidée de l’ancienne clinique Fardeau 19 et 20 septembre Ancienne Clinique Fardeau Maine-et-Loire

Visite guidée gratuite, réservation fortement recommandée

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

L’ancienne clinique Fardeau deviendra prochainement la « résidence urbain Fardeau ».
Désaffectés depuis une dizaine d’années, Saumur Habitat a souhaité donner une nouvelle vie à ces bâtiments en les transformant en logements et locaux d’activités.
Nous vous invitons à découvrir l’histoire de ce lieu emblématique et son nouvel aménagement avant l’arrivée de ses futurs occupants.
Visites guidées en français – Durée : 45mn
Départ des visites :
Samedi 19 : 14h00 / 15h00 / 16h00 / 17h00
Dimanche 20 : 10h00 / 11h00 / 13h00 / 14h00 / 15h00 / 16h00
La réservation est fortement recommandée. Nous ne pourrons pas garantir l’accès des visites sans réservation.

Ancienne Clinique Fardeau 23 rue Fardeau, 49400 Saumur Saumur 49400 Saumur Maine-et-Loire Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « https://www.saumurhabitat.fr/ »}]
L’ancienne clinique Fardeau deviendra prochainement la « résidence urbain Fardeau ».

©Alexandre Hellebuyck

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