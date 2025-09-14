Visite guidée de l’ancienne clinique Fardeau, Ancienne Clinique Fardeau, Saumur

Informations pratiques

Visite guidée de l’ancienne clinique Fardeau 19 et 20 septembre Ancienne Clinique Fardeau Maine-et-Loire

Visite guidée gratuite, réservation fortement recommandée

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

L’ancienne clinique Fardeau deviendra prochainement la « résidence urbain Fardeau ».

Désaffectés depuis une dizaine d’années, Saumur Habitat a souhaité donner une nouvelle vie à ces bâtiments en les transformant en logements et locaux d’activités.

Nous vous invitons à découvrir l’histoire de ce lieu emblématique et son nouvel aménagement avant l’arrivée de ses futurs occupants.

Visites guidées en français – Durée : 45mn

Départ des visites :

Samedi 19 : 14h00 / 15h00 / 16h00 / 17h00

Dimanche 20 : 10h00 / 11h00 / 13h00 / 14h00 / 15h00 / 16h00

La réservation est fortement recommandée. Nous ne pourrons pas garantir l’accès des visites sans réservation.

Ancienne Clinique Fardeau 23 rue Fardeau, 49400 Saumur Saumur 49400 Saumur Maine-et-Loire Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « https://www.saumurhabitat.fr/ »}]

L’ancienne clinique Fardeau deviendra prochainement la « résidence urbain Fardeau ».

©Alexandre Hellebuyck