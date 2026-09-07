Visite guidée de l’ancienne église Saint-Jean-Baptiste, Église Saint-Jean-Baptiste, Meysse

Informations pratiques

Visite guidée de l’ancienne église Saint-Jean-Baptiste Samedi 19 septembre, 11h00 Église Saint-Jean-Baptiste Ardèche

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Visitez cet édifice et découvrez la richesse patrimoniale de ce Monument Historique, classé depuis 1971. Elle se déploie par le biais des peintures, de l’architecture et des résultats des fouilles archéologiques, conservés et présentés aux visiteurs. Entre passé et présent, cette ancienne église cache bien son jeu et n’en finit pas de surprendre. À votre tour, découvrez-là.

Église Saint-Jean-Baptiste Rue de la Vieille Eglise, 07400 Meysse, France Meysse 07400 Ardèche Auvergne-Rhône-Alpes +33475529621 https://meysse.fr/fr/rb/282570/ancienne-eglise-saint-jean-baptiste https://www.facebook.com/communemeysse L’ancienne église Saint-Jean-Baptiste, située au cœur du bourg médiéval, abrite un rare baptistère à immersion datant de l’époque mérovingienne c’est-à-dire du VIIe siècle. Elle est décorée par de nombreuses fresques et fait partie des sites clunisiens européens. Parking place de la mairie puis cheminement piétonnier.

Visitez cet édifice et découvrez la richesse patrimoniale de ce Monument Historique, classé depuis 1971. Elle se déploie par le biais des peintures, de l’architecture et des résultats des fouilles et…

©Tristan Zilberman