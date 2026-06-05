Visite guidée de l’ancienne laiterie coopérative de Massais La Corbata Rosa, galerie d’art actuel

Plongez dans l’histoire industrielle de la Nouvelle-Aquitaine à travers la visite de l’ancienne coopérative laitière de Massais, l’une des plus belles friches industrielles de la région, aujourd’hui en cours de réhabilitation.

François-Victor Brunet — guide conférencier, galeriste, historien de l’art et propriétaire des lieux — vous accompagne pour une visite guidée passionnante, suivie de moments d’échanges autour de ce site emblématique en pleine transformation.

Vous découvrirez également en parallèle de votre visite les locaux de la galerie d’art actuel la corbata rosa et sa programmation.

Durée : 1h15

Tarif : 6 euros par personne

Le contenu de la visite :

• Présentation et historique de l’ancienne laiterie coopérative de Massais.

• Points sur l’histoire des coopératives laitières dans en Charentes-Poitou.

• Présentation du projet et du chantier de rénovation portée par François-Victor Brunet et Rachel Thibault.

• Visite des espaces accessibles du site et des extérieurs.

• Visite de la galerie la corbata rosa et présentation de ses artistes. (La galerie est par ailleurs ouverte en accès libre du mercredi au dimanche de 14h à 18h30).

• Moment d’échange autour d’une boisson chaude offerte.