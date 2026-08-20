Visite guidée de Lantiern, Chapelle Saint-Jean-Baptiste de Lantierne, Arzal

Informations pratiques

Visite guidée de Lantiern Dimanche 20 septembre, 10h30 Chapelle Saint-Jean-Baptiste de Lantierne Morbihan

Entrée libre – Rendez-vous devant la chapelle.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T10:30:00+02:00 – 2026-09-20T11:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:30:00+02:00 – 2026-09-20T11:30:00+02:00

Visite guidée proposée par Cécile Cauchy et organisée par Damgan La Roche Bernard Tourisme.

Découverte du village de Lantiern et de la chapelle Saint Jean-Baptiste, qui serait d’origne Templière.

Chapelle Saint-Jean-Baptiste de Lantierne Toulan, 56190 Arzal, France Arzal 56190 Morbihan Bretagne Chapelle de plan en T, ayant appartenu aux Templiers puis aux Hospitaliers. C’est un édifice d’origine romane, composé d’une nef avec transept et bas-côté au nord. Le transept sud s’aligne avec le chevet ; celui du nord est en retrait. Le bas-côté comporte deux arcades plein cintre sur nef et deux autres dans le sens transversal. La travée ainsi obtenue se prolonge comme tour et est surmontée d’un clocher conique à la base et se terminant en pyramide. Huit autels paraissent remonter au XIIIe siècle. L’édifice a été agrandi et remanié au XVIIe siècle (date de 1627 ou 1629 inscrite sur un linteau).

Visite guidée de Lantiern, chapelle et village Templier

@aLamoureux