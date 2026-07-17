Visitée guidée du moulin de Séréac, Moulin de Séréac, Arzal

Informations pratiques

Visitée guidée du moulin de Séréac Dimanche 20 septembre, 10h30, 14h30, 16h00 Moulin de Séréac Morbihan

Une visite le matin et deux l’après-midi, venir aux horaires indiqués. Le mécanisme sous toiture sera visible après la visite commentée, par groupe de 8 personnes maximum. Participation libre au profit d’une association.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T10:30:00+02:00 – 2026-09-20T11:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T16:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Venez découvrir l’histoire de cet ancien moulin à vent transformé en habitation.

Les propriétaires actuels vous proposent 3 visites commentées ce dimanche 20 septembre,

Une exposition photos de la dernière restauration vous sera présentée.

Moulin de Séréac Moulin de Séréac, 56190, Arzal Arzal 56190 Morbihan Bretagne 06 74 58 02 01 https://www.pop.culture.gouv.fr/notice/merimee/PA00090984 Ce moulin à vent fût construit en 1651 et fût en activité jusque 1950.

En 1963, il a été racheté et transformé en habitation. Le nouveau propriétaire lors de la restauration en habitation conserva le mécanisme sous toiture. C’est ce mécanisme sous toiture qui mérite une visite car il serait d’origine.

Fin de la restauration : juin 2021 Parking

Venez découvrir l’histoire de cet ancien moulin à vent transformé en habitation.

Christelle Le Médec