Visite guidée de l’arboretum, Arboretum d’Harcourt, Harcourt

Visite guidée de l’arboretum 6 et 7 juin Arboretum d’Harcourt Eure

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T10:00:00+02:00 – 2026-06-06T18:00:00+02:00

Fin : 2026-06-07T10:00:00+02:00 – 2026-06-07T18:00:00+02:00

Accompagné d’un guide du Domaine, découvrez l’arboretum du Domaine d’Harcourt sous un nouveau jour. Ouvrez grands vos yeux et admirez les plus beaux sujets de la collection ! Emerveillez-vous devant les spectaculaires floraisons et feuillaisons des arbres du Domaine. Un week-end sur le thème de la botanique à ne pas manquer pour tous les amoureux de jardin !

Arboretum d’Harcourt 13 Rue du Chateau, 27800 Harcourt, France Harcourt 27800 Eure Normandie 0232462970 http://www.harcourt-normandie.fr Jardin d’arbres parmi les plus riches de France, l’arboretum d’Harcourt offre une collection botanique unique autant par l’âge que par la dimension des spécimens qui le composent : plus de 500 espèces dont certains spécimens, âgés de 150 à 200 ans, mesurent plus de 40 mètres de haut. Son histoire est marquée par les grands noms des mondes horticoles, botaniques et forestiers qui y sont intervenus depuis 1810 : Delamarre, Michaux, Pépin, Vilmorin … Il abrite des arbres exceptionnels et majestueux comme des cèdres du Liban, un platane à feuille d’érable, des séquoias et thuyas géants, étranges comme des hêtres tortillards ou venus d’un autre temps comme les ginkgo biloba et les métaséquoias. Depuis 2010, vous pouvez aussi découvrir les arbres remarquables sur votre téléphone grâce à la mise en place de QR codes. Depuis le Neubourg, direction D 137. Entre le Neubourg et Brionne

Accompagné d’un guide du Domaine, découvrez l’arboretum du Domaine d’Harcourt sous un nouveau jour. Ouvrez grands vos yeux et admirez les plus beaux sujets de la collection ! Emerveillez-vous devant…

©Jean-PierreCopitet