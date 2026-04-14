Exemple de rénovation d’un petit patrimoine rural, la granch’, Harcourt

Exemple de rénovation d’un petit patrimoine rural 27 et 28 juin la granch’ Eure

entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-27T11:00:00+02:00 – 2026-06-27T18:00:00+02:00

Fin : 2026-06-28T10:00:00+02:00 – 2026-06-28T17:00:00+02:00

Après 5 ans de travaux guidés par la passion d’un couple pour le patrimoine rural, nous proposons d’apporter notre témoignage. Guidé par Maison paysanne de l’Eure et labélisé par la fondation du patrimoine, nous avons eu à coeur de valoriser les savoirs-faire locaux (charpente réalisée par l’entreprise Desmont qui a participé à la reconstruction de Notre Dame) et d’utiliser uniquement des techniques et matériaux anciens et locaux. Nous souhaitons témoigner de la pertinence de ce type de rénovation mêlant confort moderne avec le respect de l’existant.

Au cours de cette manifestation, des visites seront proposées aux visiteurs et des ateliers animés par maison paysanne de l’Eure permettront aux plus jeunes d’être sensibilisés aux techniques de mise en oeuvre de la terre crue. Des artisans seront sollicités pour témoigner de leur savoir-faire.

la granch’ 2 rue delhomme 27800 harcourt Harcourt 27800 Eure Normandie

Transformation d’une grange du 19ème en chambre d’hôtes en respectant le bâti ancien et labélisé par la fondation du patrimoine. Utilisation de techniques et matériaux anciens pour un confort moderne. terre crue torchis

Jean-Mickaël JOUANNET