Harcourt

Journée du patrimoine de pays Exemple de rénovation d’un petit patrimoine rural

La Granch’- 2 Rue Delhomme Harcourt Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-27 11:00:00

fin : 2026-06-27 18:00:00

Date(s) :

2026-06-27 2026-06-28

Transformation d’une grange du 19ème en chambre d’hôtes en respectant le bâti ancien et labellisé par la fondation du patrimoine. Utilisation de techniques et matériaux anciens pour un confort moderne.

Après 5 ans de travaux guidés par la passion d’un couple pour le patrimoine rural, nous proposons d’apporter notre témoignage. Guidé par Maison paysanne de l’Eure et labellisé par la fondation du patrimoine, nous avons eu à coeur de valoriser les savoirs-faire locaux (charpente réalisée par l’entreprise Desmont qui a participé à la reconstruction de Notre Dame) et d’utiliser uniquement des techniques et matériaux anciens et locaux. Nous souhaitons témoigner de la pertinence de ce type de rénovation mêlant confort moderne avec le respect de l’existant.

Au cours de cette manifestation, des visites seront proposées aux visiteurs et des ateliers animés par maison paysanne de l’Eure permettront aux plus jeunes d’être sensibilisés aux techniques de mise en oeuvre de la terre crue. Des artisans seront sollicités pour témoigner de leur savoir-faire. .

La Granch’- 2 Rue Delhomme Harcourt 27800 Eure Normandie contact.lagranch@gmail.com

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English : Journée du patrimoine de pays Exemple de rénovation d’un petit patrimoine rural

L’événement Journée du patrimoine de pays Exemple de rénovation d’un petit patrimoine rural Harcourt a été mis à jour le 2026-05-29 par Office de Tourisme Bernay, Terres de Normandie Bureau de Bernay