Visite guidée : ce que l’archéologie nous révèle, Arboretum d’Harcourt, Harcourt

Visite guidée : ce que l’archéologie nous révèle 19 et 20 septembre Arboretum d’Harcourt Eure

30 pers. max, dès 8 ans.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Dans le cadre des travaux de restauration du château et des aménagements extérieurs, plusieurs campagnes de relevés archéologiques ont été menées ces dernières années par la Mission Archéologique du Département de l’Eure. Les fouilles ainsi que les relevés du bâti ont permis de mettre au jour des vestiges de différentes périodes et d’envisager quelles seraient les étapes successives de construction.

Lors de visites exceptionnelles menées par les archéologues en charge du suivi des travaux effectués en 2025, vous seront présentées les dernières découvertes qui permettront d’analyser et de mieux comprendre l’histoire de ce lieu patrimonial d’envergure.

Conseillée à partir de 8 ans

Arboretum d’Harcourt Rue de la Gare, 27800 Harcourt, France Harcourt 27800 Eure Normandie +33232462970 http://www.harcourt-normandie.fr [{« type »: « link », « value »: « http://www.harcourt-normandie.fr »}] Plongez au cœur d’un lieu unique en Normandie, où l’histoire se lit à chaque pierre. Du côté ouest, laissez-vous surprendre par les imposants vestiges de la forteresse médiévale, berceau de la famille d’Harcourt : tours majestueuses, fossés impressionnants et basse-cour pittoresque racontent le passé défensif du château. À l’est, admirez la façade élégante et harmonieuse, fruit des transformations orchestrées par la comtesse Françoise de Brancas au début du XVIIᵉ siècle. Entre château fort et demeure de plaisance, partez à la découverte d’un site où l’histoire et l’architecture se rencontrent avec splendeur. Depuis le Neubourg, direction D 137. Entre le Neubourg et Brionne

Dans le cadre des travaux de restauration du château et des aménagements extérieurs, plusieurs campagnes de relevés archéologiques ont été menées ces dernières années par la Mission Archéologique du …

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