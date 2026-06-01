Visite libre découverte du domaine, Arboretum d’Harcourt, Harcourt

Visite libre découverte du domaine 19 et 20 septembre Arboretum d’Harcourt Eure

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Explorez le domaine d’Harcourt en toute liberté pendant les Journées Européennes du Patrimoine. Admirez les récentes restaurations opérées sur le château et découvrez les projets des futurs travaux à réaliser.

La restauration du patrimoine n’aura plus de secrets pour vous !

Durant deux jours, chacun pourra se promener à son rythme pour explorer les extérieurs du château ou flâner sous les parfums des arbres bicentenaires.

Une visite entre patrimoine architectural et patrimoine végétal, entre le passé et l’avenir…

Arboretum d’Harcourt Rue de la Gare, 27800 Harcourt, France Harcourt 27800 Eure Normandie +33232462970 http://www.harcourt-normandie.fr Plongez au cœur d’un lieu unique en Normandie, où l’histoire se lit à chaque pierre. Du côté ouest, laissez-vous surprendre par les imposants vestiges de la forteresse médiévale, berceau de la famille d’Harcourt : tours majestueuses, fossés impressionnants et basse-cour pittoresque racontent le passé défensif du château. À l’est, admirez la façade élégante et harmonieuse, fruit des transformations orchestrées par la comtesse Françoise de Brancas au début du XVIIᵉ siècle. Entre château fort et demeure de plaisance, partez à la découverte d’un site où l’histoire et l’architecture se rencontrent avec splendeur. Depuis le Neubourg, direction D 137. Entre le Neubourg et Brionne

Explorez le domaine d’Harcourt en toute liberté pendant les Journées Européennes du Patrimoine. Admirez les récentes restaurations opérées sur le château et découvrez les projets des futurs travaux à…

©jeanpierreCopitet