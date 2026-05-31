Visite guidée « Le château et l’arboretum : deux patrimoines à protéger », Arboretum d’Harcourt, Harcourt

Visite guidée « Le château et l’arboretum : deux patrimoines à protéger » 19 et 20 septembre Arboretum d’Harcourt Eure

30 pers. max, dès 8 ans.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Accompagné d’un guide du domaine, découvrez sous un nouvel angle les richesses du château et de l’arboretum.

Ces patrimoines – architectural et naturel – traversent les siècles et recèlent alors autant de beauté que de fragilité. Classé aux Monuments Historiques, l’édifice fait l’objet de toutes les attentions pour retrouver des intérieurs flamboyants et respectueux de son histoire ; l’arboretum assure la sauvegarde d’espèces végétales menacées en milieu naturel.

Loin d’être figé dans le temps, notre patrimoine continue de vivre, grâce aux actions de conservation et à travers le regard de chacun des visiteurs : laissez-vous guider pour expérimenter une visite riche en transmission.

Conseillée à partir de 8 ans

Arboretum d’Harcourt Rue de la Gare, 27800 Harcourt, France Harcourt 27800 Eure Normandie +33232462970 http://www.harcourt-normandie.fr [{« type »: « link », « value »: « http://www.harcourt-normandie.fr »}] Plongez au cœur d’un lieu unique en Normandie, où l’histoire se lit à chaque pierre. Du côté ouest, laissez-vous surprendre par les imposants vestiges de la forteresse médiévale, berceau de la famille d’Harcourt : tours majestueuses, fossés impressionnants et basse-cour pittoresque racontent le passé défensif du château. À l’est, admirez la façade élégante et harmonieuse, fruit des transformations orchestrées par la comtesse Françoise de Brancas au début du XVIIᵉ siècle. Entre château fort et demeure de plaisance, partez à la découverte d’un site où l’histoire et l’architecture se rencontrent avec splendeur. Depuis le Neubourg, direction D 137. Entre le Neubourg et Brionne

Accompagné d’un guide du domaine, découvrez sous un nouvel angle les richesses du château et de l’arboretum.

©jeanpierreCopitet