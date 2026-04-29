Harcourt

Bal électro médiéval au Domaine d’Harcourt

Domaine d’Harcourt Rue de la Gare Harcourt Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-12 15:00:00

fin : 2026-07-12

Date(s) :

2026-07-12

Les songes de Jolicoeur par 6 musiciens de la Cie La Carité de Guingamor (durée 1h30) .

Domaine d’Harcourt Rue de la Gare Harcourt 27800 Eure Normandie +33 2 32 46 29 70 harcourt@eure.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Bal électro médiéval au Domaine d’Harcourt

L’événement Bal électro médiéval au Domaine d’Harcourt Harcourt a été mis à jour le 2026-04-29 par Office de Tourisme Bernay, Terres de Normandie Bureau de Bernay