Bal électro médiéval au Domaine d’Harcourt Harcourt
Bal électro médiéval au Domaine d’Harcourt Harcourt dimanche 12 juillet 2026.
Harcourt
Bal électro médiéval au Domaine d’Harcourt
Domaine d’Harcourt Rue de la Gare Harcourt Eure
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-12 15:00:00
fin : 2026-07-12
Date(s) :
2026-07-12
Les songes de Jolicoeur par 6 musiciens de la Cie La Carité de Guingamor (durée 1h30) .
Domaine d’Harcourt Rue de la Gare Harcourt 27800 Eure Normandie +33 2 32 46 29 70 harcourt@eure.fr
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English : Bal électro médiéval au Domaine d’Harcourt
L’événement Bal électro médiéval au Domaine d’Harcourt Harcourt a été mis à jour le 2026-04-29 par Office de Tourisme Bernay, Terres de Normandie Bureau de Bernay