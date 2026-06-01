Fête de la musique au Domaine d’Harcourt Harcourt

Harcourt

Fête de la musique au Domaine d’Harcourt

Domaine d’Harcourt Rue de la Gare Harcourt Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20 15:00:00

fin : 2026-06-20 21:00:00

Date(s) :

2026-06-20

Pour la première fois, le domaine d’Harcourt fête la musique ! Dans une ambiance conviviale et bucolique, profitez d’un programme de prestations musicales aussi entrainantes que variées ! De la chanson française au jazz en passant par le groove endiablé des reprises emblématiques des années 60, il y en aura pour tous les goûts…

➡️ le samedi 20 juin de 15h à 21h

Programme

De 15h à 16h30 Ensemble vocal Beaumont choeur

Venez à la rencontre des chanteurs et chanteuses de la chorale de Beaumont dirigée par Sylvain Roussel et embarquez pour un voyage musical aux couleurs de la chanson française. Dans le répertoire de leur prestation chantée, vous entendrez des airs bien connus, de Brel à Bourvil en passant par la Compagnie Créole. Tenez-vous prêt à être transporté dans une ambiance conviviale et joyeuse à l’heure du goûter !

De 17h à 19h La jam session, une scène ouverte à tous !

Musiciens, musiciennes, vous êtes invités sur scène pour partager un moment musical en compagnie des musiciens de l’atelier Combo du Conservatoire Musique et Danse de Grand-Couronne et Petit-Couronne. Laissez-vous inspirer et révélez vos talents musicaux lors d’une jam session qui vous fera découvrir, ou redécouvrir, les plus beaux standards de jazz.

De 19H30 à 21H Concert de Burning soul

Le groupe bernayen Burning Soul vous invite à un voyage temporel! La voix puissante et captivante de Véronique, la chanteuse du groupe vous transportera dans les années 60 avec ses reprises emblématiques de Stevie Wonder, Etta James, Otis Redding et bien d’autres encore. Sur des titres brûlants et rythmés, Burning Soul emmène le public dans un style connu de tous mais réinventé grâce aux mélodies à la flûte traversière et aux solos d’harmonica. Sans oublier les riffs soul de la guitare parfaitement soutenus par le groove envoûtant de la section rythmique… Un concert à ne pas louper !

Voix, chant, harmonica: Véronique Huet Bonnaudet

Guitare: Marc Lefebvre

Basse: Franck Lebourg

Batterie Emmanuel Dufayet

Le petit plus Profitez de l’espace restauration La cabane gourmande pour vous rafraichir et déguster des collations sucrés ou salés. .

Domaine d’Harcourt Rue de la Gare Harcourt 27800 Eure Normandie +33 2 32 46 29 70 harcourt@eure.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Fête de la musique au Domaine d’Harcourt

L’événement Fête de la musique au Domaine d’Harcourt Harcourt a été mis à jour le 2026-05-28 par Office de Tourisme Bernay, Terres de Normandie Bureau de Bernay