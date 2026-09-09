Visite guidée « De l’Argentière à La Pascalette : une histoire, des châteaux », Office de tourisme intercommunal, La Londe-les-Maures

Informations pratiques

Visite guidée « De l’Argentière à La Pascalette : une histoire, des châteaux » Samedi 19 septembre, 14h30 Office de tourisme intercommunal Var

Sur réservation à partir du 4/09 (places limitées)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Les quartiers des Bormettes, de L’Argentière et de la Pascalette abritent quatre châteaux aux fonctions et à l’architecture très distinctes mais à l’histoire commune liée au Domaine des Bormettes et à la famille de l’industriel marseillais Victor Roux. Partons à la découverte en extérieur de ce remarquable patrimoine, de ses commanditaires et créateurs : les chartreux de la Verne, Horace Vernet, peintre officiel de Louis-Philippe, la famille Roux ainsi que les architectes hyèrois Victor Trotobas et toulonnais Gaudensi Allar. Nous pousserons aussi les portes de l’ancien moulin du XVIIè siècle réhabilité en chai du Château des Bormettes et du Château de La Pascalette restauré ainsi que de son ancienne cave à vin souterraine en cours de réhabilitation.

Durée : 2h30 – Distance : 2 kms à pied et 3,8 kms en véhicule personnel.

Office de tourisme intercommunal 60 boulevard du Front de Mer, 83250 La Londe les Maures La Londe-les-Maures 83250 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur 04 94 01 53 10 https://www.mpmtourisme.com/ [{« type »: « phone », « value »: « 04 94 01 53 10 »}, {« type »: « email », « value »: « bienvenue@mpmtourisme.com »}]

Une visite à la rencontre des hommes qui ont marqué l’histoire de La Londe les Maures, avec de superbes points de vue !

Office de tourisme intercommunal La Londe les Maures