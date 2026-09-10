Visite guidée de l’Atelier des Barques, Atelier des Barques – Site de Paulilles, Port-Vendres
samedi 19 septembre 2026 · Atelier des Barques - Site de Paulilles · Port-Vendres
Informations pratiques
Visite guidée de l’Atelier des Barques 19 et 20 septembre Atelier des Barques – Site de Paulilles Pyrénées-Orientales
Gratuit.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T11:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T17:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:45:00+02:00
Visites commentées de l’Atelier des Barques précédées de la projection du court-métrage « Remendaires, les mailles de la mémoire »
Atelier des Barques – Site de Paulilles Paulilles, 66660 Port-Vendres Port-Vendres 66660 Pyrénées-Orientales Occitanie 04 68 95 23 45 http://wwww.cg66.fr
Visites commentées de l’Atelier des Barques précédées de la projection du court-métrage « Remendaires, les mailles de la mémoire »
©ABCD66
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