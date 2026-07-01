AGENDA · Guipry-Messac
visite guidée de l’église de Mesac Guipry-Messac
dimanche 26 juillet 2026 · Guipry-Messac
Informations pratiques
Guipry-Messac
visite guidée de l’église de Mesac
le bourg Guipry-Messac Ille-et-Vilaine
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-26 15:00:00
fin : 2026-08-23
Date(s) :
2026-07-26 2026-08-23 2026-09-20
Sa construction, son histoire, son architecture… .
le bourg Guipry-Messac 35480 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 90 71 05 90
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English :
L’événement visite guidée de l’église de Mesac Guipry-Messac a été mis à jour le 2026-07-16 par CDC Vallons de Haute Bretagne Communauté
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