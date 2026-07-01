Informations pratiques

Guipry-Messac

visite guidée de l’église de Mesac

le bourg Guipry-Messac Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-26 15:00:00

fin : 2026-08-23

Date(s) :

2026-07-26 2026-08-23 2026-09-20

Sa construction, son histoire, son architecture… .

le bourg Guipry-Messac 35480 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 90 71 05 90

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement visite guidée de l’église de Mesac Guipry-Messac a été mis à jour le 2026-07-16 par CDC Vallons de Haute Bretagne Communauté