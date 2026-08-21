Visite guidée de l’église de Saint-Germain, Église Saint-Germain, Saint-Germain

Informations pratiques

Visite guidée de l’église de Saint-Germain Samedi 19 septembre, 15h00 Église Saint-Germain Vienne

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00

La magie de la grisaille !

À l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, venez découvrir l’église de Saint-Germain et son étonnant décor peint du XIXᵉ siècle.

Cette visite vous invite à observer autrement ces décors singuliers, à comprendre les secrets de la technique de la grisaille et à découvrir le lien surprenant entre peinture et sculpture.

Une visite pleine de surprises, au cœur d’un petit joyau du patrimoine de la vallée de la Gartempe.

Église Saint-Germain Rue de l’Eglise, 86310 Saint-Germain, France Saint-Germain 86310 Vienne Nouvelle-Aquitaine 0549480080 https://www.poitiers.catholique.fr/parvis L’église date du XIe ou du XIIe siècle. Dans l’abside, des peintures murales et grisaille en trompe-l’œil représentent deux scènes de la vie de saint Germain l’Auxerrois.

La magie de la grisaille !

©EPCC Abbaye de Saint-Savin