Visite guidée de l’église de Vault de Lugny, Eglise de Vault de Lugny, Vault-de-Lugny

Visite guidée de l’église de Vault de Lugny Samedi 27 juin, 15h00 Eglise de Vault de Lugny Yonne

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-27T15:00:00+02:00 – 2026-06-27T16:00:00+02:00

Fin : 2026-06-27T15:00:00+02:00 – 2026-06-27T16:00:00+02:00

Construite au début du XVIè siècle à l’emplacement d’une ancienne église romane, l’église est dédiée à Saint Germain d’Auxerre. En 1500, Aubert de Jaucourt en fit bâtir le chœur et les deux premières travées en style gothique. Son fils Hardy achève les travaux en y ajoutant la chapelle du côté nord et les deux dernières travées en style Renaissance. Le clocher fut achevé à la fin du XVIIè siècle et équipé de trois cloches jusqu’à la Révolution. Les 2 cloches actuelles ont été fondues en 1862.

Le caractère particulier de l’église de Vault de Lugny provient d’une suite de peintures murales qui ornent la partie supérieure des murs de la nef et du chœur, elles retracent la Passion du Christ en treize tableaux de dimensions exceptionnelles, qui s’étendent sur une longueur de 65 mètres et couvrent une surface de 220 m².

Eglise de Vault de Lugny place Saint Germain 89200 Vault de Lugny Vault-de-Lugny 89200 Yonne Bourgogne-Franche-Comté [{« type »: « email », « value »: « jpierre.naudin@orange.fr »}]

Visite descriptive de l’intérieur de l’église : chaires, vitraux, autels, Christ en croix, statues… église chaires

Les Amis de l’église de Vault de Lugny