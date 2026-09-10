Visite guidée de l’église du Lou-du-Lac, Église paroissiale Saint-Loup, La Chapelle du Lou du Lac

Informations pratiques

Visite guidée de l’église du Lou-du-Lac 19 et 20 septembre Église paroissiale Saint-Loup Ille-et-Vilaine

Limité à vingt personnes par visite

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T19:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T19:00:00+02:00

Visites toutes les demi-heures de l’ancienne église paroissiale Saint-Loup ; édifice datant du Xe siècle, avec réemploi de matériaux antiques.

Église paroissiale Saint-Loup 2 Les Meheudais, 35360 La Chapelle du Lou du Lac, France La Chapelle du Lou du Lac 35360 Le Lou-du-Lac Ille-et-Vilaine Bretagne De nombreux indices (plan, type de maçonnerie, forme et disposition des baies) indiquent une construction du XIe siècle. Le bâtiment est légèrement agrandi au XVIe siècle et quelques baies nouvelles sont percées. L’intérieur conserve un décor et des objets qui datent principalement des 17e et XIXe siècles.

Visites de l’ancienne église paroissiale Saint-Loup, au Lou-du-Lac

©Philippe Guigon