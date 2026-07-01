Visite guidée de l’église, Église du Sacré-Coeur de Janval, Dieppe

Informations pratiques

Visite guidée de l’église Dimanche 20 septembre, 14h00 Église du Sacré-Coeur de Janval Seine-Maritime

Durée 1h.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T15:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T15:00:00+02:00

Rendez-vous : devant l’église, 3 rue Louis-Fromager.

Située dans le quartier de Janval, l’église du Sacré-Cœur domine de sa haute silhouette de briques la ville de Dieppe. Construite en 1926 d’après les plans de Georges Feray et Louis Filliol, son histoire est indissociable de celle du quartier qui l’a vue naître.

Église du Sacré-Coeur de Janval 3 Rue Louis Fromager, 76200 Dieppe, France Dieppe 76200 Dieppe Seine-Maritime Normandie Cette église a été construite de 1924 à 1926 par l’entrepreneur Georges Lanfry sur des plans des architectes Georges Feray de Dieppe et Louis Filliol, à l’initiative du sociologue Laborde-Noguez, en complément de l’expansion du quartier ouvrier de Janval situé sur les hauteurs de Dieppe. L’architecture de l’église adopte un parti régionaliste. Le motif en damier en petit appareil de brique dissimule l’ossature en béton. Elle comporte un clocher-porche, trois vaisseaux donnant sur une abside avec déambulatoire, un transept saillant et une crypte sous le chœur. Un petit cloître intérieur dessert la sacristie. L’ensemble est complété par un presbytère de même style. Cette église est traitée sur un mode plus traditionnel que l’église Saint-Jean-Eudes de Rouen, construite à la même époque et dans un contexte similaire, aussi bien dans le plan, le parti formel que dans l’emploi réduit et dissimulé du béton.

Rendez-vous : devant l’église, 3 rue Louis-Fromager.

© Ville de Dieppe