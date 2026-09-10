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Visite guidée de l’église, Église Saint-Hilaire, Neaufles-Auvergny

samedi 19 septembre 2026 · Église Saint-Hilaire · Neaufles-Auvergny

Visite guidée de l’église, Église Saint-Hilaire, Neaufles-Auvergny

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Église Saint-Hilaire
Adresse
Rue de l'église, 27250 Neaufles Auvergny
Ville
27250 Neaufles-Auvergny
Département
Eure

Visite guidée de l’église 19 et 20 septembre Église Saint-Hilaire Eure

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Viste commentée du site, exposition photos anciennes de la vie du village.

Église Saint-Hilaire Rue de l’église, 27250 Neaufles Auvergny Neaufles-Auvergny 27250 Eure Normandie 06 49 09 54 33 Eglise du 16 siècle et son histoire. Parking sur place, accès aux personnes en situation d’handicap.
Viste commentée du site, exposition photos anciennes de la vie du village.

Paul RABELLE©

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