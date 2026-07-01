Visite guidée de l’église, Église Saint-Médard, Dragey-Ronthon

Informations pratiques

Visite guidée de l’église 19 et 20 septembre Église Saint-Médard Manche

Durée 1h, 30 pers. max, réservation conseillée.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T16:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

A chaque visite, le groupe limité à 30 personnes sera scindé en deux pour visiter alternativement l’intérieur (chœur) et l’extérieur. Un quizz tout public sera remis aux participants pour une visite interactive. Chaque partie (intérieur – extérieur) dure 30 minutes, soit 1heure pour l’ensemble.

Église Saint-Médard 13 route de l’église, 50530 Dragey-Ronthon Dragey-Ronthon 50530 Dragey Manche Normandie 06 21 30 61 48 [{« type »: « email », « value »: « aesmdragey@gmail.com »}, {« type »: « phone », « value »: « 06 21 30 61 48 »}] Eglise très ancienne contemporaine de l’abbatiale du Mont St Michel. La nef romane date du XIe, le chœur et le clocher datant du XIIIe. Perché sur un promontoire à 1km du bourg, son clocher de 40m, appelé tour Saint Marc, servait d’amer pour les navires et de poste de surveillance côtière. L’église, ouverte au public, est inscrite à l’inventaire et son mobilier classé aux Monuments Historiques. Souffrant d’un problème structurel majeur sur sa façade nord, un arrêté de péril a été pris en novembre 2023, interdisant l’accès à la nef. Depuis, deux contreforts provisoires en bois ont été installés pour soutenir le mur nord et une convention tripartite a été signée le 14 avril 2026 entre la Fondation du Patrimoine, la commune de Dragey-Ronthon et l’association des amis de l’église avec pour objectif de collecter des fonds permettant d’engager des travaux. Parking à proximité

A chaque visite, le groupe limité à 30 personnes sera scindé en deux pour visiter alternativement l’intérieur (chœur) et l’extérieur. Un quizz tout public sera remis aux participants pour une visite…

B. Chaffiotte©