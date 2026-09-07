Visite guidée de l’église, Église Sainte-Anne, Norrey-en-Auge

Informations pratiques

Visite guidée de l’église 19 et 20 septembre Église Sainte-Anne Calvados

Durée 1h.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:00:00+02:00

L’église Sainte-Anne de Norrey-en-Auge, située entre la plaine de Caen et les premières collines du Pays d’Auge, est un édifice classé Monuments Historique depuis 1930.

Elle conserve d’exceptionnelles peintures murales médiévales du XIIe au XIVe siècle.

Sa nef est l’un des rares exemples de l’architecture préromane en Normandie.

Une véritable découverte dans ce petit village de 95 habitants, qui mérite vraiment le détour.

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Église Sainte-Anne 11 Route de l’Église, 14620 Norrey-en-Auge, France Norrey-en-Auge 14620 Calvados Normandie [{« link »: « https://www.facebook.com/profile.php?id=61568997577363 »}]

L’église Sainte-Anne de Norrey-en-Auge, située entre la plaine de Caen et les premières collines du Pays d’Auge, est un édifice classé Monuments Historique depuis 1930.

© Roselyne Fouques