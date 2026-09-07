AGENDA · Norrey-en-Auge
Visite libre du musée associatif Chez Marcel, Musée associatif Le Marcel, Norrey-en-Auge
samedi 19 septembre 2026 · Musée associatif Le Marcel · Norrey-en-Auge
Informations pratiques
Visite libre du musée associatif Chez Marcel 19 et 20 septembre Musée associatif Le Marcel Calvados
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T20:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T11:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
Chez Marcel épicerie – buvette des années 40
Exposition
Musée associatif Le Marcel 1 rue Le Mesnil, 14620 Norrey-en-Auge Norrey-en-Auge 14620 Calvados Normandie https://www.facebook.com/profile.php?id=61576018767018 Musée associatif
exposition épicerie-café des années 40
Chez Marcel épicerie – buvette des années 40
© Chez Marcel Épicerie des années 40
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