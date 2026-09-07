Visite libre du musée associatif Chez Marcel, Musée associatif Le Marcel, Norrey-en-Auge

Informations pratiques

Visite libre du musée associatif Chez Marcel 19 et 20 septembre Musée associatif Le Marcel Calvados

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T20:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T11:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Chez Marcel épicerie – buvette des années 40

Exposition

Musée associatif Le Marcel 1 rue Le Mesnil, 14620 Norrey-en-Auge Norrey-en-Auge 14620 Calvados Normandie https://www.facebook.com/profile.php?id=61576018767018 Musée associatif

exposition épicerie-café des années 40

Chez Marcel épicerie – buvette des années 40

© Chez Marcel Épicerie des années 40